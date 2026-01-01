Düsenkit 060 | Kärcher

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Artikelnummer: 4.760-879.0Düsenkit mit 2 1/8"-Düsen für Kärcher FR Classic-Flächenreiniger.
Fördermenge (l/h)
1000 1200
Düsengröße (mm)
60
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0