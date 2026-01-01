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    Düsenkit 060 | Kärcher

    Two silver hexagonal bolts with red threaded ends, positioned on a white background.

    Düsenkit 060

    Artikelnummer: 4.760-879.0

    Düsenkit mit 2 1/8"-Düsen für Kärcher FR Classic-Flächenreiniger.