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    Düsenkit 060 zu Inno / Easy Set 600–700 l/h | Kärcher

    Kärcher metal nozzle set with silicone grease tube, black cap, and two rubber rings on a white background.

    Düsenkit 060 zu Inno / Easy Set 600–700 l/h

    Artikelnummer: 2.111-018.0

    Optimale Anpassung an unterschiedliche Geräteleistungen für wirtschaftlichen Einsatz.