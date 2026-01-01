Düsenkit 060 zu Inno / Easy Set 600–700 l/h | Kärcher

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Artikelnummer: 2.640-687.0Optimale Anpassung an unterschiedliche Geräteleistungen für wirtschaftlichen Einsatz.
Fördermenge (l/h)
600 - 700
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
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