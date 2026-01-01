Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Düsenkit 090 zu Inno / Easy Set 700–1000 l/h | Kärcher

    Four Kärcher pressure washer accessories: a metal nozzle, a cylindrical connector, a black plastic seal, and a rubber O-ring.

    Düsenkit 090 zu Inno / Easy Set 700–1000 l/h

    Artikelnummer: 2.640-688.0

    Düsenkit 090 enthält Kärcher Powerdüsen und Düseneinsatz. Für Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 l/h. Für optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.