Düsenkit 110 zu Inno / Easy Set 1000–1300 l/h | Kärcher

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Artikelnummer: 2.111-020.0Düsenkit 110 enthält Kärcher Powerdüsen und Düseneinsatz. Für Inn-/Easy-Foam-Set 1000-1300 l/h. Für optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.
Fördermenge (l/h)
1000 - 1300
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1