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    Düsenkit 110 zu Inno / Easy Set 1000–1300 l/h | Kärcher

    Kärcher metal nozzle set with silicone grease tube, black cap, and two rubber rings on a white background.

    Düsenkit 110 zu Inno / Easy Set 1000–1300 l/h

    Artikelnummer: 2.111-020.0

    Düsenkit 110 enthält Kärcher Powerdüsen und Düseneinsatz. Für Inn-/Easy-Foam-Set 1000-1300 l/h. Für optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.