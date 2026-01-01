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    Düsenkit 110 zu Inno / Easy Set 1000–1300 l/h | Kärcher

    Four Kärcher pressure washer accessories: a metal nozzle, a cylindrical connector, a black plastic seal, and a rubber O-ring.

    Düsenkit 110 zu Inno / Easy Set 1000–1300 l/h

    Artikelnummer: 2.640-689.0

    Düsenkit 110 enthält Kärcher Powerdüsen und Düseneinsatz. Für Inn-/Easy-Foam-Set 1000-1300 l/h. Für optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.