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    Düsenkit 110 zu Inno / Easy Set für HD 13/18 | Kärcher

    Kärcher metal nozzle set with silicone grease tube, black cap, and two rubber rings on a white background.

    Düsenkit 110 zu Inno / Easy Set für HD 13/18

    Artikelnummer: 2.111-022.0

    Optimale Anpassung an unterschiedliche Geräteleistungen für wirtschaftlichen Einsatz.