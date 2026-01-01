Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Düsenkit 750–1000 l/h | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with brass connector and black rubber grip, disassembled with a rubber O-ring.

    Düsenkit 750–1000 l/h

    Artikelnummer: 4.769-047.0

    Für HD/HDS 750 - 1000 l/h. Bestehend aus Düseneinsatz + HD-Powerdüse + Verschraubung