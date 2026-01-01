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    Düsenkit für FR, 1300 l/h - 1800 l/h | Kärcher

    Kärcher brass adapter with a black rubber O-ring on a white background.

    Düsenkit für FR, 1300 l/h - 1800 l/h

    Artikelnummer: 2.640-781.0

    Gerätespezifisches Düsenkit Kärcher Powerdüse für Flächenreiniger