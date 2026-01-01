Düsenkit für FR, 400 l/h - 450 l/h | Kärcher

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Artikelnummer: 2.641-457.0Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (400-450 l/h).
Fördermenge (l/h)
400 450
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1