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    Düsenkit für FR, 650 l/h - 850 l/h | Kärcher

    Kärcher brass adapter with a black rubber O-ring on a white background.

    Düsenkit für FR, 650 l/h - 850 l/h

    Artikelnummer: 2.639-187.0

    Gerätespezifisches Düsenkit bestehend aus Powerdüsen und Verschraubungen. Für die optimale Leistung von Kärcher Flächenreinigern (650 bis 850 l/h).