Düsenkit für FR Classic, 034 | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.885-313.0Passendes, gerätespezifisches Düsenkit für den Flächenreiniger FR Classic.
Düsengröße ( )
34
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0