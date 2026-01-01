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    Düsenkit für FR Classic, 034 | Kärcher

    Two brass Kärcher connectors with black O-rings and two U-shaped metal pins on a white background.

    Düsenkit für FR Classic, 034

    Artikelnummer: 2.885-313.0

    Passendes, gerätespezifisches Düsenkit für den Flächenreiniger FR Classic.