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    Düsenkit für FRV, 100 | Kärcher

    Black T-shaped tool with brass fittings, silver nozzles, and black O-rings arranged on a white background.

    Düsenkit für FRV, 100

    Artikelnummer: 2.643-769.0

    Gerätespezifisches Düsenkit Kärcher Powerdüsen und Treibdüse für FRV 30 und FRV 50.