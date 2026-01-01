Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 035 | Kärcher

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Artikelnummer: 2.638-526.0Gerätespezifisches Düsenkit mit Nassstrahldüse und Düseneinsatz. Für die optimale Leistung der Kärcher Nassstrahleinrichtung. Nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichrichtung 4.762-010/-022.
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4