Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 040 | Kärcher

    Metal cylinder, nozzle, and black rubber stopper on a white background.

    Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 040

    Artikelnummer: 2.112-019.0

    Gerätespezifisches Düsenkit mit Nassstrahldüse und Düseneinsatz. Für die optimale Leistung der Kärcher Nassstrahleinrichtung. Nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichrichtung 4.115-000.0 | 4.115-006.0.