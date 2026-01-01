Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 055 | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.112-024.0Bestehend aus Nassstrahldüse und Düseneinsatz – nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichtung zu 4.115-000.0 | 4.115-006.0.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4