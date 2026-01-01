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    Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 060 | Kärcher

    Metal cylinder and small cylindrical component on a white background.

    Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 060

    Artikelnummer: 2.637-904.0

    Gerätespezifisches Düsenkit mit Nassstrahldüse und Düseneinsatz. Für die optimale Leistung der Kärcher Nassstrahleinrichtung. Nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichrichtung 4.762-010/-022.