Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Düsenkit HD 500–700 l/h | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with brass connector and black rubber grip, disassembled with a rubber O-ring.

    Düsenkit HD 500–700 l/h

    Artikelnummer: 4.769-045.0

    Für HD 500 - 700 l/h. Bestehend aus Düseneinsatz + HD-Powerdüse + Verschraubung