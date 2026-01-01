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    Düsenkit HDS 500-700 l/h | Kärcher

    Grey Kärcher nozzle, metal adapter, brass connector, and silicone grease tube on white background.

    Düsenkit HDS 500-700 l/h

    Artikelnummer: 4.769-009.0

    Für HDS 500 - 700 l/h. Bestehend aus Düseneinsatz + HD-Powerdüse + Verschraubung