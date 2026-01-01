Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Düsenverlängerung, XS, 300 mm | Kärcher

    Silver metal extension tube with threaded end, isolated on a white background.

    Düsenverlängerung, XS, 300 mm

    Artikelnummer: 4.574-046.0

    300 mm Düsenverlängerung