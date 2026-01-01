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    Düsenverlängerung, XXL, 170 mm | Kärcher

    Black and silver cylindrical Kärcher accessory with threaded metal end, isolated on white background.

    Düsenverlängerung, XXL, 170 mm

    Artikelnummer: 4.574-027.0

    170 mm Düsenverlängerung