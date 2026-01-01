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    Düsenverschraubung Lebensmittel | Kärcher

    Black plastic nozzle with a brass interior, designed for a Kärcher high-pressure cleaner, shown on a white background.

    Düsenverschraubung Lebensmittel

    Artikelnummer: 5.401-318.0

    Aus spezieller Messing-Legierung für den Einsatz im Lebensmittelbereich.