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    Düsenverschraubung | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner nozzle with a cylindrical shape and textured surface.

    Düsenverschraubung

    Artikelnummer: 4.112-011.0

    Düsenverschraubung mit Schutzteil für Hochdruck- und Powerdüsen