Düsenverschraubung / Schraubstutzen | Kärcher

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Artikelnummer: 4.402-022.0Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1