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    Düsenverschraubung / Schraubstutzen | Kärcher

    Black Kärcher hose connector with brass fitting, shown on a white background.

    Düsenverschraubung / Schraubstutzen

    Artikelnummer: 4.402-022.0

    Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5.