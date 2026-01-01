Dusty MultiLink | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-035.0Bis zu 240° verstellbarer Acryl-Staubmopp mit U-Öffnung und MultiLink-Systemgriff mit abnehmbarer Kappe.
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.2
Verpackungsgewicht (kg)
0.2
Abmessungen (L × B) (mm)
410 x 60
Abmessungen, verpackt (mm)
410 x 60 x 90
Ausrüstung
Anwendungsgebiete