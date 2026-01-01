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    Dusty MultiLink | Kärcher

    Grey and teal microfibre cleaning brush with a grey handle, isolated on a white background.

    Dusty MultiLink

    Artikelnummer: 9.212-035.0

    Bis zu 240° verstellbarer Acryl-Staubmopp mit U-Öffnung und MultiLink-Systemgriff mit abnehmbarer Kappe.