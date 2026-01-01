Easy Foam Set mit RM-Injektor | Kärcher

Artikelnummer : 2.112-010.0

HD Schaumsystem für mobile u. stationäre HD / HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr und RM-HD-Injektor mit präzisem Dosierventil 0-5 %. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.