Easy Foam Set | Kärcher

Artikelnummer : 2.112-011.0

HD Schaumsystem für mobile u. stationäre HD / HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.