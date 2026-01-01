Easy Foam Set | Kärcher

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Artikelnummer: 2.112-011.0HD Schaumsystem für mobile u. stationäre HD / HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5