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    Easy Foam Set | Kärcher

    Kärcher nozzle with black cylindrical body and brass hexagonal connector, featuring directional arrow marking.

    Easy Foam Set

    Artikelnummer: 2.112-011.0

    HD Schaumsystem für mobile u. stationäre HD / HDS-Geräte zur Reinigung und Desinfektion. Schaumdüse für Anschluss an HD-Strahlrohr. Die Düsenkits für unterschiedliche Geräteklassen (siehe Düsenkits) müssen separat bestellt werden.