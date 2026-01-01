Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Easy-Press-HD-Pistole Softgrip, M22 x 1,5 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with black and yellow ergonomic handle, brass nozzle connector.

    Easy-Press-HD-Pistole Softgrip, M22 x 1,5

    Artikelnummer: 4.775-466.0

    Easy Press HD-Pistole, mit integriertem Adapter, Anschluss für HD-Schläuche M 22 x 1,5