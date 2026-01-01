Easy-Press-HD-Pistole Softgrip | Kärcher

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Artikelnummer: 4.775-463.0Easy Press HD-Pistole, für HD-Schläuche NW 6 / NW 8 mit Swivel Durchmesser 11 mm
Temperatur (°C)
max. 155
Max. Druck (bar)
300
Anschlussgewinde
M22 x 1,5
Farbe
schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8