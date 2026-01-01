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    Elektrobesen EB 30/1 | Kärcher

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    Elektrobesen

    EB 30/1

    Artikelnummer: 1.545-126.0

    • Leise, flaches Design, bequemer Fußschalter, Parkposition, schneller Akkuwechsel
    • Werkzeugloser Bürstenwechsel, höhenverstellbarer Teleskopstiel
    • Bürstenwalze, Akku, Schnellladegerät