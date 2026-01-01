Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Vielleicht unser größtes WOW aller Zeiten: Der ultraeffiziente Kärcher eco!Booster. Mit 50 Prozent höherer Reinigungsleistung bringt er empfindlichen Oberflächen noch schneller und müheloser ihr WOW zurück als eine herkömmliche Flachstrahldüse. Besonders großartig: Dabei ist auch die Wasser- und Energieeffizienz 50 Prozent höher. Das spart wertvolle Ressourcen. Für sehr hartnäckige Verschmutzungen kann der Aufsatz abgenommen werden, um einzelne Stellen punktuell zu bearbeiten.
Schneller zu einem WOW-Ergebnis: Der eco!Booster setzt bei der Reinigung empfindlicher Oberflächen neue Maßstäbe. Der Schmutzabtrag ist deutlich breiter als mit dem bisherigen Flachstrahl und sehr gleichmäßig. Dadurch wird der Schmutz besonders wirkungsvoll entfernt.
Mehr Reinigungsleistung, weniger Energie: Mit dem eco!Booster reinigen Sie die gleiche Fläche mit dem gleichen Hochdruckreiniger in deutlich kürzerer Zeit.
Stark gegen Schmutz, sparsam mit Ressourcen: Die gründliche und schnelle Reinigung mit dem eco!Booster spart Wasser ein.
* Im Vergleich zur Reinigungsleistung der Flachstrahldüse. ** Basierend auf 50 % mehr Fläche, die mit der gleichen Energie- und Wassermenge im Vergleich zum Flachstrahl gereinigt werden kann.
Der eco!Booster setzt bei der Reinigung empfindlicher Oberflächen neue Maßstäbe. Durch die 50 % höhere Flächenleistung sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Wasser und Energie.