Eimer blau (15 l) | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-173.0Blauer 15-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
350 x 330 x 270
Anwendungsgebiete