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    Eimer blau (15 l) | Kärcher

    Blue plastic bucket with a grey handle, viewed from the front against a white background.

    Eimer blau (15 l)

    Artikelnummer: 6.999-173.0

    Blauer 15-l-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem.