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    Eimer blau 4 l | Kärcher

    Blue rectangular bucket with a grey handle, viewed from the side.

    Eimer blau 4 l

    Artikelnummer: 5.999-051.0

    Mit farbcodiertem Reinigungssystem und Füllstandanzeige mittels Markierungen: blauer 4-Liter-Eimer für alle Reinigungswagen.