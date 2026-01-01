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    Eimer gelb 6 l | Kärcher

    Yellow rectangular bucket with grey handles, isolated on a white background.

    Eimer gelb 6 l

    Artikelnummer: 6.999-286.0

    Gelber Eimer mit platzsparendem Tragegriff. Rechteckige Form, 6 Liter Volumen. Geeignet für alle Trolleys der Classic-Reihe von Kärcher.
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