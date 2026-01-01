Eimer gelb 4 l | Kärcher

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Artikelnummer: 5.999-049.0Gelber 4-Liter-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem. Der Füllstand kann an Markierungen abgelesen werden. Anwendbar für alle Reinigungswagen.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
170 x 260 x 200
Anwendungsgebiete