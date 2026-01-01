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    Eimer gelb 4 l | Kärcher

    Yellow rectangular bucket with a grey handle, shown against a white background.

    Eimer gelb 4 l

    Artikelnummer: 5.999-049.0

    Gelber 4-Liter-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem. Der Füllstand kann an Markierungen abgelesen werden. Anwendbar für alle Reinigungswagen.