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    Eimer grün 6 l | Kärcher

    Turquoise plastic bucket with grey handles, shown against a white background.

    Eimer grün 6 l

    Artikelnummer: 6.999-287.0

    Grüner Eimer mit platzsparendem Tragegriff. Rechteckige Form, 6 Liter Volumen. Geeignet für alle Trolleys der Classic-Reihe von Kärcher.
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