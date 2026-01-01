Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Eimer grün 4 l | Kärcher

    Teal rectangular bucket with a grey handle.

    Eimer grün 4 l

    Artikelnummer: 6.999-186.0

    Der grüne 4-Liter-Eimer ist mit einfacher Ablesemöglichkeit des Füllstands durch Markierungen sowie farbcodiertem Reinigungssystem ausgestattet und für alle Reinigungswagen geeignet.