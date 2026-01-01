Eimer grün 4 l | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-186.0Der grüne 4-Liter-Eimer ist mit einfacher Ablesemöglichkeit des Füllstands durch Markierungen sowie farbcodiertem Reinigungssystem ausgestattet und für alle Reinigungswagen geeignet.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
170 x 260 x 200
Anwendungsgebiete