15 L grauer Eimer | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-251.0Grauer Eimer mit farbcodiertem Tragegriff
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.8
Abmessungen (L × B × H) (mm)
300 x 330 x 325
Anwendungsgebiete