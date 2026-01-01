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    15 L grauer Eimer | Kärcher

    Grey plastic bucket with a red handle, viewed from the front, on a white background.

    15 L grauer Eimer

    Artikelnummer: 9.212-251.0

    Grauer Eimer mit farbcodiertem Tragegriff