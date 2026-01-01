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    10 l Rechteckiger Eimer, blau | Kärcher

    Blue rectangular bucket with a grey handle, viewed from the side, on a white background.

    10 l Rechteckiger Eimer, blau

    Artikelnummer: 6.999-197.0

    Rechteckiger Eimer mit Tragegriff.
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