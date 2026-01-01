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    Eimer rot 6 l | Kärcher

    Red rectangular bin with grey handles, viewed from the front, against a white background.

    Eimer rot 6 l

    Artikelnummer: 6.999-285.0

    Rechteckiger, roter Eimer mit platzsparendem Tragegriff. Volumen 6 Liter. Geeignet für alle Trolleys der Classic-Reihe von Kärcher.
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