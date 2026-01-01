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    Eimer rot 4 l | Kärcher

    Red rectangular bucket with a grey handle, viewed from a slight angle.

    Eimer rot 4 l

    Artikelnummer: 5.999-050.0

    Passend für alle Reinigungswagen von Kärcher: roter 4-Liter-Eimer mit farbcodiertem Reinigungssystem. Einfache Ablesung des Füllstands über Markierungen möglich.