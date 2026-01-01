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    Astro Einwascher Aluminium mit Gelenk, 45 cm | Kärcher

    Silver squeegee with teal handle, featuring a T-shaped design, positioned against a white background.

    Astro Einwascher Aluminium mit Gelenk, 45 cm

    Artikelnummer: 9.212-265.0

    • Ergonomische, flexible Handhabung und rutschfest
    • 45 cm, kompatibel mit LAMPO System
    • Aluminium, PP, Gummi, PA