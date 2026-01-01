Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Einwascher Light MultiLink 35 cm | Kärcher

    Grey Kärcher window vac with honeycomb design, isolated on a white background.

    Einwascher Light MultiLink 35 cm

    Artikelnummer: 9.212-058.0

    • Leichtes Gewicht
    • 35 cm, kompatibel mit LAMPO System
    • 100 % PP
    Angebot anfordern