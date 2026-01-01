Einwascherbezug Polyester 35 cm | Kärcher

Einfach nach Gebrauch auswaschbares, 35 Zentimeter langer Einwascherbezug zur schnellen Reinigung von Fenstern, Glas und anderen Oberflächen: der Einwascher von Kärcher. Das langflorige Gewebe aus hochwertigen Fasern gewährleistet eine sehr gute Reinigungsleistung. Mit praktischem Klettverschluss für eine besonders komfortable Anwendung. Mit T-Träger von Kärcher einsetzbar.