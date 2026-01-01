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    Einwascherbezug Polyester Schrubbpad 35 cm | Kärcher

    White, fluffy cleaning pad with a curved shape, featuring a small hole on one side, isolated on a white background.

    Einwascherbezug Polyester Schrubbpad 35 cm

    Artikelnummer: 3.345-134.0

    • Universal, Schrubbpad bei Bedarf für hartnäckigen Schmutz, hohe Wasseraufnahme
    • 35 cm
    • 80 % Acryl, 20 % PA