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    Einwascherbezug Polyester Schrubbpad 45 cm | Kärcher

    White microfiber cleaning pad with a button, isolated on a white background.

    Einwascherbezug Polyester Schrubbpad 45 cm

    Artikelnummer: 3.345-135.0

    • Universal, Schrubbpad bei Bedarf für hartnäckigen Schmutz, hohe Wasseraufnahme
    • 45 cm
    • 80 % Acryl, 20 % PA