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    Entschichtungswalze, Braun, 400 mm | Kärcher

    Brown cylindrical roller brush with a textured surface and black plastic core, isolated on a white background.

    Entschichtungswalze, Braun, 400 mm

    Artikelnummer: 8.635-691.0

    Sehr abrasives Walzenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.