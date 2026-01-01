Erdungskabel für L2P | Kärcher

Sechs Meter langes Erdungskabel, um beim Trockeneisstrahlen einen Potenzialausgleich zwischen dem Strahlgerät und dem Reinigungsobjekt herzustellen. Dies ist insbesondere dann notwendig, wenn das Reinigungsobjekt isoliert dasteht, zum Beispiel ein Metallwerkzeug auf einer Gummimatte. In diesem Fall kann das Erdungskabel elektrostatische Entladungen verhindern. Das Kabel ist beidseitig mit starken Klemmen ausgestattet, die zum einen am Gerät und zum anderen am Reinigungsobjekt befestigt werden können.