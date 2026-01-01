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    Erdungskabel für L2P | Kärcher

    Yellow Kärcher battery adapter with orange cable and metal clamps on a white background.

    Erdungskabel für L2P

    Artikelnummer: 2.574-007.0

    6 m langes Erdungskabel, um beim Trockeneisstrahlen einen Potenzialausgleich zwischen dem Strahlgerät und dem Reinigungsobjekt herzustellen. Dies verhindert elektrostatische Entladungen.
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