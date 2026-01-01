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    Wischergummi Ersatz weich 92cm(10 pcs) | Kärcher

    Turquoise plastic strip with a circular loop at one end, set against a white background.

    Wischergummi Ersatz weich 92cm(10 pcs)

    Artikelnummer: 9.212-283.0

    • Ersatzwischergummi (weich), 92 cm für kältere Temperaturen
    • Kombinierbar mit allen Edelstahlschienen