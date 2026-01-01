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    Ersatzgummi Fensterwischer hard 92 cm 10 x | Kärcher

    Coiled black rubber strip with one end extended, set against a plain white background.

    Ersatzgummi Fensterwischer hard 92 cm 10 x

    Artikelnummer: 9.212-140.0

    • Ersatzwischergummi (hart), 92 cm für wärmere Temperaturen
    • Kombinierbar mit allen Edelstahlschienen