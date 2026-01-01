Ersatzgummi Fensterwischer hard 92 cm 10 x | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-140.0
Material
Styrol-Butadien-Kautschuk
Menge (Stück)
10
Gewicht pro Produkt (kg)
0.1
Verpackungsgewicht (kg)
0.6
Länge (mm)
920
Abmessungen, verpackt (mm)
920 x 19 x 20
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete